Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро стрімко здешевшав.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро втратив ще 13 коп, а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,49 грн (-13 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,84 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,05 - 37,65 грн
- "Ощадбанк" – 37,40 - 38,20 грн
- "Укрексімбанк" - 37,25 - 38,05 грн
- "ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "Ощадбанк" – 40,60 - 41,60 грн
- "Укрексімбанк" - 40,60 - 41,60 грн
- "ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,78 - 9,12 грн
- "Укрексімбанк" - 8,60 - 9,25 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,60 грн
- "ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, експерт Тарас Лєсовий зробив прогноз на наступний тиждень, як зміниться курс долара в Україні. З його слів, ймовірна, незначна й нетривка "курсова хитавиця".