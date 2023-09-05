Курс валют на 5 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро втратив ще 13 коп, а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,49 грн (-13 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,84 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 - 37,65 грн

"Ощадбанк" – 37,40 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" - 37,25 - 38,05 грн

"ПУМБ" - 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Ощадбанк" – 40,60 - 41,60 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,60 грн

"ПУМБ" - 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,78 - 9,12 грн

"Укрексімбанк" - 8,60 - 9,25 грн

"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,60 грн

"ПУМБ" - 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, експерт Тарас Лєсовий зробив прогноз на наступний тиждень, як зміниться курс долара в Україні. З його слів, ймовірна, незначна й нетривка "курсова хитавиця".

Читайте також: