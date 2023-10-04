Курс валют на 5 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив курс гривні в Україні на 5 жовтня.

Національний банк України на четвер, 5 жовтня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 38,60 грн/дол. Таким чином долар виріс ще на 1 копійку.

Про це передає пресслужба НБУ.

Згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 5 жовтня 2023 р. такі:

1 долар – 36,6023 грн;

1 євро – 38,4288;

1 польський злотий – 8,3021;

1 фунт стерлінгів – 44,362;

1 шведська крона – 3,317;

1 швейцарський франк – 39,8826.

Зауважимо, що сьогодні, 4 жовтня, на міжбанку торги відкрилися на рівні 36,61-36,65 грн/долар (купівля-продаж), євро – 38,54/38,57 грн/євро.

За даними сайту "Мінфін" до закриття міжбанку курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 20 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,30 грн. Євро продають за 40,80 грн, а купують за 40,00 грн.

За даними видання, на "чорному ринку" (в обмінниках) долар торгується за 38,17−38,30, євро — 40,45−40,70 грн.

Нагадаємо, що 3 жовтня, у перший день роботи режиму керованої гнучкості валютного ринку офіційний обмінний курс послабшав на 2 копійки.

Голова Фінансового комітетут ВР Данило Гетманцев запевнив, що Україна "має всі підстави" для стабільного курсу національної валюти.

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