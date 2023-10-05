Курс валют на 5 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 5 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,6 грн. Курс долара зріс на 1 копійку.

Про це повідомляє НБУ.

Євро за добу підскочив одразу на 10 копійок і коштує 38,42 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 2 копійки від рівня попереднього дня і становить 8,3 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,8 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 38,85 грн

"Ощадбанк" – 37,50 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,50 - 38,10 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 - 38,10 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,75 - 40,75 грн

"Ощадбанк" – 39,95 - 40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,00 - 40,80 грн

"ПУМБ" – 39,80 - 40,60

"Укрсиббанк" – 39,40 - 40,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,35 - 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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