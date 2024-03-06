Курс валют на 6 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 березня. Вартість долара – 38,38 грн, що на 8 коп. менше за курс напередодні. Євро додав у ціні ще 10 коп., а польський злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,39 грн (+8 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,64 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,63 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,30 - 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн

"Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,95 - 41,95 грн

"Ощадбанк" – 41,40 - 42,15 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 41,10 - 42,05 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,46 - 9,75 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,80 грн

Як повідомлялося,

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