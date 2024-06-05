Курс валют на 6 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий знову здешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 червня. Усі три основні валюти – долар, євро та злотий – продовжують втрачати у ціні.
Про це повідомили на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,12 грн (-17 коп.);
Курс євро
1 євро – 43,60 грн (-16 коп.);
Курс злотого
1 польський злотий – 10,12 грн (-6 коп.).
Нагадаємо, на українців чекають нові тарифи на електроенергію, відключення світла, зростання податків і цін на пальне. За словами фахівців, в Україні також триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.
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