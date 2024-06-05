Курс валют на 6 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар, євро та злотий знову здешевшали.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 6 червня. Усі три основні валюти – долар, євро та злотий – продовжують втрачати у ціні.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,12 грн (-17 коп.);

Курс євро

1 євро – 43,60 грн (-16 коп.);

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 грн (-6 коп.).

Нагадаємо, на українців чекають нові тарифи на електроенергію, відключення світла, зростання податків і цін на пальне. За словами фахівців, в Україні також триватиме тренд на знецінення гривні, але у форматі помірної, керованої волатильності та в обмежених обсягах.

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