Курс валют на 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий далі падають у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 червня. Долар втратив ще 17 коп. Євро - 16 коп. Польський злотий зменшився 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,12 грн (-17 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,60 грн (-16 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,12 грн (-6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,00-40,70 грн

"Укрексімбанк" – 40,05-40,65 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн

"ПУМБ" – 44,00-44,60 грн

"Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,37 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн

Нагадаємо, в Україні здешевлення гривні набирає обертів - подолано рубіж у 41 грн. Нацбанк не поспішає зупинити цей процес валютними продажами безготівки на міжбанківському ринку.

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