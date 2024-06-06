Курс валют на 6 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар, євро і злотий далі падають у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 червня. Долар втратив ще 17 коп. Євро - 16 коп. Польський злотий зменшився 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,12 грн (-17 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,60 грн (-16 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,12 грн (-6 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн
- "ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
- "Укрсиббанк" – 40,00-40,70 грн
- "Укрексімбанк" – 40,05-40,65 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн
- "ПУМБ" – 44,00-44,60 грн
- "Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн
- "Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,20-10,37 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Нагадаємо, в Україні здешевлення гривні набирає обертів - подолано рубіж у 41 грн. Нацбанк не поспішає зупинити цей процес валютними продажами безготівки на міжбанківському ринку.
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