Курс валют на 6 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар значно виріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 грудня. Вартість долара – 36,65 грн - це на 13 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився на 7 коп., а злотий - на 2 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 36,65 грн (+13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,64 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,16 грн (+2 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 - 37,45 грн
- "ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн
- "Укрсиббанк" - 36,65– 37,45 грн
- "Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,70 - 40,70 грн
- "Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.
Як повідомлялося, НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян. Зокрема це допоможе мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.