Курс валют на 6 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 грудня. Вартість долара – 36,65 грн - це на 13 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився на 7 коп., а злотий - на 2 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 36,65 грн (+13 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,64 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,16 грн (+2 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,80 - 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,50 грн

"Укрсиббанк" - 36,65– 37,45 грн

"Укрексімбанк" - 36,65 – 37,35 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,10 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,70 - 40,70 грн

"Укрексімбанк" - 40,00 - 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,05 - 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,35- 9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.

Як повідомлялося, НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян. Зокрема це допоможе мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами.

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