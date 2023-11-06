Курс валют на 6 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здешевшав.
Національний банк України на 6 листопада встановив офіційний курс долара США на рівні 36,17 грн. Він знизився на 9 копійок.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здорожчав на 5 копійок. Офіційний курс польського злотого становить 8,70 грн - здодорожчав на 1 копійку.
- В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 37,52 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 40,10 грн. Продають за 40,24 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 36,90 - 37,50 грн
"Ощадбанк" – 37,45 - 37,95 грн
"ПУМБ" – 37,55 – 38,05 грн
"Укрсиббанк" - 37,10 – 37,60 грн
"Укрексімбанк" - 37,20 – 37,90 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 39,30 - 40,30 грн
"Ощадбанк" – 39,90 - 40,90 грн
"ПУМБ" – 39,90 - 40,50 грн
"Укрсиббанк" - 39,15 - 40,05 грн
"Укрексімбанк" - 39,70 - 40,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 8,63 - 9,20 грн
"Ощадбанк" – 8,30 - 9,20 грн
"ПУМБ" – 8,60 - 9,10 грн
"Райффайзен Банк" - 8,60 - 9,10 грн
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