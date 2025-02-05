Курс валют на 6 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,65 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,65 (-10 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,40 (+29 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,34 (+13 коп.)

Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".

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