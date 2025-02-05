Курс валют на 6 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 6 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,65 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,65 (-10 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,40 (+29 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,34 (+13 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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