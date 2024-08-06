Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар трішки здешевшав, а натомість євро злетів у вартості.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 серпня. Долар здешевшав на 3 коп. Євро додав у ціні аж 50 коп, а злотий - 7 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,19 грн (-3 коп)
Курс євро
- 1 євро – 45,14 грн (+50 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,47 грн (+7 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,80-41,40 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40.95-41,55 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,90-44,90 грн
- "ПУМБ" – 44,30-44,90 грн
- "Укрсиббанк" – 44,00-44,90 грн
- "Укрексімбанк" – 44,15-44,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "ПУМБ" – 10,00-10,50 грн
- "Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, яким буде курс долара у першій половині серпня. З його слів, упродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.
Читайте також:
- У вересні зросте вартість бензину, дизеля і автогазу: як зміняться ціни
- Жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно: що відомо
- Чи підвищать вчителям зарплати: відповідь Міносвіти