Курс валют на 6 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 6 серпня. Долар здешевшав на 3 коп. Євро додав у ціні аж 50 коп, а злотий - 7 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,19 грн (-3 коп)

Курс євро

1 євро – 45,14 грн (+50 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,47 грн (+7 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,80-41,40 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40.95-41,55 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,90-44,90 грн

"ПУМБ" – 44,30-44,90 грн

"Укрсиббанк" – 44,00-44,90 грн

"Укрексімбанк" – 44,15-44,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрексімбанк" – 10,35-10,65 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, яким буде курс долара у першій половині серпня. З його слів, упродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.

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