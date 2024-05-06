Курс валют на 6 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 6 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,39 грн. Він здешевшав одразу на 14 копійок.

Про це повідомив НБУ.

Євро тим часом зріс на 3 копійки і коштує 42,33 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,78 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 40,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,75 грн. Продають за 42,9 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,30-39,85 грн

"Укрексімбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,00-42,90 грн

"Укрексімбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,66-9,88 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Чого очікувати далі від курсу, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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