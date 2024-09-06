Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 6 вересня встановив офіційний курс долара на рівні 41,08 грн. Він впав на 19 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро тим часом знизився на 2 копійки і коштує 45,58 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,67 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,65 грн. Продають за 45,9 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,77-41,37 грн

"ПУМБ" – 41,90-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 41,00-41,49 грн

"Ощадбанк" – 40,95-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,95-45,95 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,45-46,05 грн

"Ощадбанк" – 45,20-46,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,60-10,75 грн

"Ощадбанк" – 10,15-10,80 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Нагадаємо, Нацбанк запровадив заборону на видавання готівки бізнесу. Від 29 серпня юрособи, ФОП та фізичні особи, що виконують професійну діяльність, більше не можуть отримати готівку за переказом без її попереднього зарахування на рахунок.

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