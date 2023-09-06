Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий далі втрачають у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро втратив ще 24 коп, а злотий - 10 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,25 грн (-24 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,74 грн (-10 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,05 - 37,65 грн
- "Ощадбанк" – 37,00 - 37,95 грн
- "Укрексімбанк" - 37,25 - 38,05 грн
- "ПУМБ" - 37,25 - 38,00 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн
- "Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн
- "Укрексімбанк" - 40,60 - 41,60 грн
- "ПУМБ" - 40,50 - 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн
- "Укрексімбанк" - 8,85 - 9,30 грн
- "ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,30 грн.
Нагадаємо, експерти спрогнозували, як в Україні зміниться курс долара восени. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні.