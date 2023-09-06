Курс валют на 6 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро та злотий далі втрачають у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 6 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро втратив ще 24 коп, а злотий - 10 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,25 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,74 грн (-10 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,05 - 37,65 грн

"Ощадбанк" – 37,00 - 37,95 грн

"Укрексімбанк" - 37,25 - 38,05 грн

"ПУМБ" - 37,25 - 38,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,05 - 41,05 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" - 40,60 - 41,60 грн

"ПУМБ" - 40,50 - 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" - 8,85 - 9,30 грн

"ПУМБ" - 8,80 - 9,30 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,30 грн.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, як в Україні зміниться курс долара восени. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні.

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