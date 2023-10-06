Курс валют на 6 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 6 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 36,62 грн. Від учора він виріс на 2 копійки. Євро за добу підскочив одразу на 12 копійок і коштує 38,54 грн.

Про це повідомляє НБУ.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 7 копійок від рівня попереднього дня і становить 8,37 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38 грн. Купують за 38,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 40,2 грн. Продають за 41,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,25 - 38,85 грн

"Ощадбанк" – 37,70 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,35 - 37,95 грн

"ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн

"Укрсиббанк" – 37,35 - 37,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,05 - 41,05 грн

"Укрексімбанк" – 39,95 - 40,75 грн

"ПУМБ" – 40,00 - 40,60

"Укрсиббанк" – 39,35 - 40,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,42 - 8,62 грн

"Ощадбанк" – 8,25 - 8,95 грн

"Укрексімбанк" – 8,35 - 8,70 грн

"ПУМБ" – 8,40 - 8,90 грн

Як повідомлялося, експерти спрогнозували, яким буде курс долара в жовтні. Зазначається, що другий місяць осені не принесе великих курсових коливань на готівковому ринку.

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