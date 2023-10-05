Курс валют на 6 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

В Україні знову підскочив курс долара.
Національний банк України у четвер, 5 жовтня, знову підвищив курс долара до гривні, він виріс ще на 2 копійки.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Зазначається, що офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,6216 грн за 1 долар (+0,0193 грн).
Тим часом курс євро становитиме 38,5406 гривень за 1 євро (+0,1118 грн).
На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,20 гривень за долар.
Водночас курс злотого до гривні залишається стабільним - 8, 20 за злотий.
Раніше ми повідомляли, що Нацбанк міг витратити 520 млн доларів резервів у перший день скасування фіксованого курсу гривні.
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