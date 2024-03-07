Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася до долара та євро.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 березня. Вартість долара – 38,26 грн, що на 13 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 5 коп., а польський злотий додав 4 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 38,26 грн (-13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 41,59 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,67 грн (+4 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн
- "Ощадбанк" – 38,25 - 38,75 грн
- "ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн
- "Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн
- "Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн
- "Ощадбанк" – 41,40 - 42,15 грн
- "ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн
- "Укрсиббанк" – 41,20 - 42,15 грн
- "Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,51 - 9,81 грн
- "Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн
- "Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн
Як повідомлялося, станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України становили 37,052 млрд дол. США. У лютому вони знизилися на 3,8%, або на 1,473 млрд дол.
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