Курс валют на 7 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Гривня зміцнилася до долара та євро.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 березня. Вартість долара – 38,26 грн, що на 13 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 5 коп., а польський злотий додав 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,26 грн (-13 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,59 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,67 грн (+4 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 - 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,25 - 38,75 грн

"ПУМБ" – 38,20 - 38,70 грн

"Укрсиббанк" – 38,10 - 38,65 грн

"Укрексімбанк" – 38,15 - 38,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 - 42,10 грн

"Ощадбанк" – 41,40 - 42,15 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 41,20 - 42,15 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,51 - 9,81 грн

"Ощадбанк" – 9,30 - 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,45 - 9,85 грн

Як повідомлялося, станом на 1 березня 2024 року міжнародні резерви України становили 37,052 млрд дол. США. У лютому вони знизилися на 3,8%, або на 1,473 млрд дол.

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