Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар послабився щодо гривні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 7 березня. Долар втратив у ціні 9 коп., а от євро злетіло аж на 31 коп. Злотий залишився без змін.
Курс долара
- 1 долар США – 41,27(-9 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,55 (+31 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,67 (0 коп.)
Як повідомлялося, в Україні зросла середня зарплата. Попит на робітничі спеціальності продовжить зростати через активне відновлення країни.
Читайте також:
- Коли українці отримають кешбек за грудень і січень: відповідь Мінекономіки
- Чи очікується підняття тарифів на комунальні послуги найближчим часом: Шмигаль відповів
- Шахрайство з обміном валюти: як нелегальні пункти ошукують українців