Курс валют на 7 березня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 7 березня. Долар втратив у ціні 9 коп., а от євро злетіло аж на 31 коп. Злотий залишився без змін.

Курс долара

1 долар США – 41,27(-9 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,55 (+31 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,67 (0 коп.)

Як повідомлялося, в Україні зросла середня зарплата. Попит на робітничі спеціальності продовжить зростати через активне відновлення країни.

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