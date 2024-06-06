Курс валют на 7 червня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 7 червня. Так, долар, євро та злотий додадуть у ціні кілька копійок.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,15 грн (+3 коп.);

Курс євро

1 євро – 43,62 грн (+2 коп.);

Курс злотого

1 польський злотий – 10,14 грн (+2 коп.).

Нагадаємо, у травні в Україні попит населення на купівлю валюти зріс на понад 4%. Експерти пояснили, що в Україні зараз вигідніше – продавати валюту чи купувати.

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