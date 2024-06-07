Курс валют на 7 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Перед вихідними валюта трішки додала у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 7 червня. Долар після стрімкого падіння додав 3 коп. Євро і польський злотий зросли на 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,15 грн (+3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,62 грн (+2 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,14 грн (+2 коп.)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,10-40,70 грн
- "ПУМБ" – 40,30-40,80 грн
- "Укрсиббанк" – 40,00-40,68 грн
- "Укрексімбанк" – 40,00-40,60 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 43,40-44,40 грн
- "ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
- "Укрсиббанк" – 43,40-44,40 грн
- "Укрексімбанк" – 43,65-44,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
- "ПУМБ" – 9,90-10,40 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,50-10,50 грн
Як повідомлялося, зарплати в Україні зросли майже на 25%. Водночас найбільш високооплачуваними професіями залишаються IT-фахівці, фінансисти, працівники страхової сфери та галузі авіаційного транспорту.