Курс валют на 7 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар надалі зростає, а євро і злотий втрачають у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 грудня. Вартість долара – 36,69 грн - це на 3 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився ще на 10 коп., а злотий - на 5 коп.
Про це повідомили у Нацбанку.
Курс долара
- 1 долар США – 36,69 грн (+3 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,54 грн (10 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,11 грн (-5 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 36,85 - 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,80 - 37,45 грн
- "ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн
- "Укрсиббанк" - 36,65– 37,45 грн
- "Укрексімбанк" - 36,70 – 37,40 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 - 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн
- "Укрсиббанк" - 39,60 - 40,60 грн
- "Укрексімбанк" - 39,90 - 40,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,00 - 9,40 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
- "ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.
Нагадаємо, економіст Олег Пензин розповів, що буде з доларом 2024-го. Щоб прогнозувати курс на наступний рік, необхідно відстежувати ситуацію з макрофінансовою допомогою, каже економіст. Якщо з нею будуть проблеми, курс може послаблюватися.
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