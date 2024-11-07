Курс валют на 7 листопада: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 7 листопада встановив офіційний курс долара на рівні 41,45 грн. Він здорожчав на 2 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро тим часом здорожчав на 18 копійок і коштує 45,33 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,19 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 42 грн. Купують за 41,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 45,35 грн. Продають за 45,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 41,06-41,65 грн

"Ощадбанк" - 41,30-41,75 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,10-41,70 грн

"Укрексімбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,10-45,10 грн

"Ощадбанк" - 44,20-45,20грн

"ПУМБ" – 44,30-44,90 грн

"Укрсиббанк" – 44,65-45,55 грн

"Укрексімбанк" – 44,45-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,20-10,35 грн

"Ощадбанк" - 9,85-10,55 грн

"Укрексімбанк" - 10,20-10,50 грн

"ПУМБ" – 9,90-10,40 грн

Чому прогнозована девальвація гривні поки відкладається, чого очікувати від курсів як долара, так і євро на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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