Курс валют на 7 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на пятницю, 7 лютого. Так, порівняно з попереднім днем, вартість долара США впала на 10 копійок і становить 41,48 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,48 (-13 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 42,97 (-43 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,21 (-13 коп.)
Раніше йшлося про те, що Національний банк 2025-го забезпечить "стійкість" валютного ринку. Курс долара "не злетить у космос".
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