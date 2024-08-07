Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта втратила у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 7 серпня. Долар здешевшав на 16 коп. Євро втратив у ціні аж 35 коп, а злотий - 8 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,03 грн (-16 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,79 грн (-35 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,39 грн (-8 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "Укрсиббанк" – 40,85-41,40 грн
- "Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн
- "ПУМБ" – 45,00-45,60 грн
- "Укрсиббанк" – 44,40-45,40 грн
- "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,50 грн
Нагадаємо, Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США. Ці кошти будуть використані для фінансування важливих бюджетних витрат, зокрема зарплат вчителів, медиків, рятувальників та соціальної допомоги.
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