Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 7 серпня. Долар здешевшав на 16 коп. Євро втратив у ціні аж 35 коп, а злотий - 8 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,03 грн (-16 коп)

Курс євро

1 євро – 44,79 грн (-35 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 грн (-8 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,85-41,40 грн

"Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,60 грн

"Укрсиббанк" – 44,40-45,40 грн

"Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,25-10,50 грн

Нагадаємо, Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США. Ці кошти будуть використані для фінансування важливих бюджетних витрат, зокрема зарплат вчителів, медиків, рятувальників та соціальної допомоги.

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