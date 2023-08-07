Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України на 7 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.Він не змінювався від 21 липня 2022 року.

Про це повідомляє НБУ.

Євро за вихідні виріс на 1 копійку і коштує 40 грн.

Офіційний курс польського злотого підвищився на 3 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,99 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 36,8 грн. Купують за 37,7 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41 грн. Продають за 41,7 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн

"Укрексімбанк" - 36,95 - 37,75 грн

"Райффайзен Банк" - 36,75 - 37,43 грн

ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,75 - 41,75 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,99 - 9,28 грн

"Ощадбанк" – 9,45 - 9,30 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн

Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.

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