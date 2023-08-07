Курс валют на 7 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс євро дещо зріс.
Національний банк України на 7 серпня встановив офіційний курс долара на рівні 36,56 грн.Він не змінювався від 21 липня 2022 року.
Про це повідомляє НБУ.
Євро за вихідні виріс на 1 копійку і коштує 40 грн.
Офіційний курс польського злотого підвищився на 3 копійки від рівня попереднього тижня і становить 8,99 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 36,8 грн. Купують за 37,7 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41 грн. Продають за 41,7 грн.
Курс долара в банках:
"ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн
"Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
"Укрексімбанк" - 36,95 - 37,75 грн
"Райффайзен Банк" - 36,75 - 37,43 грн
ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн
Курс євро в банках:
"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
"Ощадбанк" – 40,75 - 41,75 грн
"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн
ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,99 - 9,28 грн
"Ощадбанк" – 9,45 - 9,30 грн
"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
ПУМБ – 8,90 - 9,40 грн
Нагадаємо, раніше експерти дали детальний прогноз, що буде з економікою України 2023-2024.
Читайте також: