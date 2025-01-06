Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Валюта сильно здорожчала.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 січня. Після вихідних долар, євро і злотий стрімко злетіли у ціні.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 42,11 (+11 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,33 (+57 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,32 (+18 коп.)
Як повідомлялося, українцям перерахували платіжки за доставлення газу. Залежно від споживання, сума в платіжці може як знизитися, так і зрости.
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