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Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на вівторок, 7 січня. / Фото: Національний банк України

Валюта сильно здорожчала.

Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 січня. Після вихідних долар, євро і злотий стрімко злетіли у ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 42,11 (+11 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 43,33 (+57 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,32 (+18  коп.)

Як повідомлялося, українцям перерахували платіжки за доставлення газу.  Залежно від споживання, сума в платіжці може як знизитися, так і зрости. 

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