Курс валют на 7 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта втратить у ціні кілька копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 травня. Так, долар "впаде" на кілька копійок, а євро і злотий додадуть у ціні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 39,35 грн (-4 коп.)
Курс євро
1 євро – 42,39 грн (+6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,81 грн (+3 коп.).
Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що протягом тижня, 6-12 травня, курс валют в Україні буде досить стабільним і прогнозованим.
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