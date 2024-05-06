Курс валют на 7 травня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта втратить у ціні кілька копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 травня. Так, долар "впаде" на кілька копійок, а євро і злотий додадуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,35 грн (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,39 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,81 грн (+3 коп.).

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що протягом тижня, 6-12 травня, курс валют в Україні буде досить стабільним і прогнозованим.

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