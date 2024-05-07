Курс валют на 7 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар втратив у ціні, євро і злотий - зростають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 травня. Долар втратив у ціні 4 коп. Євро додав 6 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 39,35 грн (-4 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,39 грн (+1 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,81 грн (+3 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,20-39,80 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"Укрсиббанк" – 39,25-39,85 грн

"Укрексімбанк" – 39,15-39,75 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність. На чому тепер можна заробити від травня до липня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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