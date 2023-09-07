Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро далі втрачає у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро додав 3 коп, а злотий – втратив ще 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 39,28 грн (+3 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 8,72 грн (-2 коп.).
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн
- "Ощадбанк" – 37,05 - 38,10 грн
- "Укрексімбанк" – 37,25 - 38,05 грн
- "ПУМБ" – 37,25 - 38,00 грн
Курс євро банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн
- "Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,75 - 9,07 грн
- "Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн
- "Укрексімбанк" – 8,75 - 9,25 грн
- "ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн
В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,30 грн.
Нагадаємо, експерти спрогнозували, як в Україні зміниться курс долара восени. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні.