Курс валют на 7 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

Євро далі втрачає у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 7 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро додав 3 коп, а злотий – втратив ще 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,28 грн (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,72 грн (-2 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,10 - 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,05 - 38,10 грн

"Укрексімбанк" – 37,25 - 38,05 грн

"ПУМБ" – 37,25 - 38,00 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,15 - 41,15 грн

"Укрексімбанк" – 40,50 - 41,50 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 - 9,07 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,75 - 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн. Купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн. Продають за 41,30 грн.

Нагадаємо, експерти спрогнозували, як в Україні зміниться курс долара восени. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що восени традиційно зростає попит на готівкову валюту, тому обмінники підвищують вартість іноземної валюти щодо гривні.

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