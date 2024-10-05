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Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 7 жовтня. / Фото: УНІАН

Після вихідних гривня зміцнилася.

Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 7 жовтня. Після вихідних долар, євро і злотий втратили у ціні.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,18 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 45,43 (-9 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,57 (-4 коп.)

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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