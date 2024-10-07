Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 7 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,18 грн. Він здешевшав на 4 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав одразу на 9 копійок і коштує 45,43 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,53 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41,4 грн.

За євро в обмінниках пропонують 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,50 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн

"Ощадбанк" - 45,10-46,05 грн

"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн

"Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн

"Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн

"Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн

"Укрексімбанк" - 10,40-10,70 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Що буде з курсом на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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