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Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар здешевшав / Фото: Associated Press

Валюта здешевшала після вихідних.

Національний банк України на 7 жовтня встановив офіційний курс долара на рівні 41,18 грн. Він здешевшав на 4 копійки.

Про це повідомляє НБУ.

Євро здешевшав одразу на 9 копійок і коштує 45,43 грн. Офіційний курс польського злотого становить 10,53 грн.

  • В обмінниках долар продають у середньому за 41,5 грн. Купують за 41,4 грн.
  • За євро в обмінниках пропонують 46,2 грн. Продають за 46,05 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
"Ощадбанк" -  41,00-41,50 грн
"ПУМБ" – 41,00-41,60 грн
"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,90-45,90 грн
"Ощадбанк" - 45,10-46,05 грн
"ПУМБ" – 45,00-45,70 грн
"Укрсиббанк" – 45,10-46,00 грн
"Укрексімбанк" – 45,15-45,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,54-10,69 грн
"Ощадбанк" - 10,05-10,80 грн
"Укрексімбанк" - 10,40-10,70 грн
"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Що буде з курсом на поточному тижні, що наразі краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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