Курс валют на 8 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 8 березня. Вартість долара – 38,08 грн - на 18 коп. менше за курс напередодні. Євро втратив у ціні 11 коп., а польський злотий - 3 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,08 грн (-18 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,48 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,64 грн (-3 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,90 - 38,50 грн

"Ощадбанк" – 38,05 - 38,60 грн

"ПУМБ" – 38,10 - 38,60 грн

"Укрсиббанк" – 38,00 - 38,50 грн

"Укрексімбанк" – 38,00 - 38,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,05 - 42,05 грн

"Ощадбанк" – 41,45 - 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,40 - 42,00 грн

"Укрсиббанк" – 41,25 - 42,15 грн

"Укрексімбанк" – 41,40 - 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,50 - 9,78 грн

"Ощадбанк" – 9,25 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,80 грн

"Укрексімбанк" – 9,50 - 9,85 грн

Як повідомлялося, від 1 березня відбулася індексація пенсій в Україні. Підвищення соцвиплат сталося для понад 10 млн українців на 8%.

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