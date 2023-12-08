Курс валют на 8 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 8 грудня. Вартість долара – 36,67 грн - це на 2 коп. менше за курс попереднього дня. Євро зменшився ще на 5 коп., а злотий - додав 1 коп.

Про це повідомили у Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 36,67 грн (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,49 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,12 грн (+1 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 - 37,30 грн

"Ощадбанк" – 36,85 - 37,45 грн

"ПУМБ" – 37,00 – 37,60 грн

"Укрсиббанк" - 36,75 - 37,45 грн

"Укрексімбанк" - 36,70 – 37,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 39,65 - 40,65 грн

"Ощадбанк" – 40,00 - 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,20 - 40,90 грн

"Укрсиббанк" - 39,55 - 40,55 грн

"Укрексімбанк" - 39,80 - 40,60 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 - 9,40 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"ПУМБ" – 9,00 - 9,55 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,00 грн. Купують за 37,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,20 грн. Продають за 41,00 грн.

Нагадаємо, економіст Олег Пензин розповів, що буде з доларом 2024-го. Щоб прогнозувати курс на наступний рік, необхідно відстежувати ситуацію з макрофінансовою допомогою, каже економіст. Якщо з нею будуть проблеми, курс може послаблюватися.

Читайте також: