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Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

У понеділок, 8 квітня, долар, євро та злотий впадуть у ціні.

В понеділок долар, євро та злотий здешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 квітня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею  квітня, долар, євро та злотий здешевшають. Найбільше впаде у ціні валюта Євросоюзу — її курс знизиться на 25 копійок.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 38,84 (–18 коп.) 

Курс євро

  • 1 євро – 42,09 (–25 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,82 (–3 коп.)

Нагадаємо, в НБУ пояснили, чому в українців зростають зарплати. Роботодавці підвищують виплати на тлі кадрових проблем та росту кількості мігрантів.

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