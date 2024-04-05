Курс валют на 8 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

В понеділок долар, євро та злотий здешевшають.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 квітня. Так, порівняно з попереднім банківським днем, п’ятницею квітня, долар, євро та злотий здешевшають. Найбільше впаде у ціні валюта Євросоюзу — її курс знизиться на 25 копійок.

Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,84 (–18 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,09 (–25 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,82 (–3 коп.)

Нагадаємо, в НБУ пояснили, чому в українців зростають зарплати. Роботодавці підвищують виплати на тлі кадрових проблем та росту кількості мігрантів.

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