Курс валют на 8 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 8 квітня встановив офіційний курс долара на рівні 38,84 грн. Він впав на 18 копійок.

Про це повідомляє НБУ.

Євро знизився на 25 копійок і коштує 42,09 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,82 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,4 грн. Купують за 39,2 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,85 грн. Продають за 43 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 - 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,80 - 39,30 грн

"Укрсиббанк" – 38,12 - 38,90 грн

"Укрексімбанк" – 38,85 - 39,45 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,10 - 42,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,26 - 42,10 грн

"Укрексімбанк" – 42,20 - 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 - 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Чи буде гривня й надалі зміцнюватися, що зараз відбувається на ринку, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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