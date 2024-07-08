Курс валют на 8 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар залишився на попередній позначці - 40,54 грн.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 липня. Долар залишився без змін. Євро додав 8 коп. Злотий збільшився на 5 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,54 грн (0 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,88 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,24 грн (+ 5 коп.)
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн
"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн
"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн
"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
"Укрсиббанк" – 43,30-44,20 грн
"Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
"Укрексімбанк" – 10,15-10,40 грн
Як повідомлялося, українців лякають значним здорожчанням долара. Втім, фінансові експерти прогнозують незначні коливання на валютному ринку найближчим часом. Чи варто купувати зараз американську валюту - в матеріалі ТСН.ua.
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