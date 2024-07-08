Курс валют на 8 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 8 липня. Долар залишився без змін. Євро додав 8 коп. Злотий збільшився на 5 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,54 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,88 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,24 грн (+ 5 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,35-40,95 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,25-44,25 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,30-44,20 грн

"Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,15-10,40 грн

Як повідомлялося, українців лякають значним здорожчанням долара. Втім, фінансові експерти прогнозують незначні коливання на валютному ринку найближчим часом. Чи варто купувати зараз американську валюту - в матеріалі ТСН.ua.

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