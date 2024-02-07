Курс валют на 8 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

У четвер долар втратить у ціні кілька копійок.
Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 лютого. Так, у порівнянні з попереднім днем, суттєво здорожчає європейська валюта.
Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 37,59 (-3 коп.)
Курс євро
1 євро – 40,50 (+11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 9,31 (+3 коп.).
До слова, в Україні може виникнути нестабільність курсу валют у разі, якщо до бюджету вчасно не надходитиме макрофінансова допомога. Про це заявив банкір Тарас Лєсовий.
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