Курс валют на 8 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

У четвер долар втратить у ціні кілька копійок.

Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 8 лютого. Так, у порівнянні з попереднім днем, суттєво здорожчає європейська валюта.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,59 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро – 40,50 (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,31 (+3 коп.).

До слова, в Україні може виникнути нестабільність курсу валют у разі, якщо до бюджету вчасно не надходитиме макрофінансова допомога. Про це заявив банкір Тарас Лєсовий.

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