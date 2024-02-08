Курс валют на 8 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс євро здорожчав.
Національний банк України на 8 лютого встановив офіційний курс долара на рівні 37,59 грн. Він здешевшав на 3 копійки.
Про це повідомляє НБУ.
Євро здорожчав на 11 копійок і коштує 40,5 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,31 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,5 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 41,5 грн. Продають за 42 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 37,45 - 38,05 грн
"Ощадбанк" – 37,55 - 38,00 грн
"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн
"Укрсиббанк" - 38,78 - 38,02 грн
"Укрексімбанк" - 37,40 – 38,10 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 40,35 - 41,35 грн
"Ощадбанк" – 40,35 - 41,30 грн
"ПУМБ" – 41,00 - 41,60 грн
"Укрсиббанк" - 39,59 - 40,40 грн
"Укрексімбанк" - 49,60 - 41,40 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,32 - 9,71 грн
"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн
"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн
"Укрексімбанк" - 9,30 - 9,70 грн
Чому курс долара знову почав знижуватись, чого очікувати поточного тижня, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.
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