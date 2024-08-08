Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта продовжує втрачати у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер,8 серпня. Долар здешевшав на 5 коп. Євро втратив у ціні 3 коп, а злотий - 2 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 49,98 грн (-5 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,76 грн (-3 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (-2 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,75-41,35 грн
- "Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
- "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
- "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн
Нагадаємо, у серпні на українців чекають додаткові виплати. Розміри виплат становлять від 450 до 3100 грн.