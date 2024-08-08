Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер,8 серпня. Долар здешевшав на 5 коп. Євро втратив у ціні 3 коп, а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 49,98 грн (-5 коп)

Курс євро

1 євро – 44,76 грн (-3 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн (-2 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,75-41,35 грн

"Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн

"ПУМБ" – 44,80-45,30 грн

"Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, у серпні на українців чекають додаткові виплати. Розміри виплат становлять від 450 до 3100 грн.

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