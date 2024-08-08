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Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на 8 серпня. / Фото: УНІАН

Валюта продовжує втрачати у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на четвер,8 серпня. Долар здешевшав на коп. Євро втратив у ціні 3 коп, а злотий - 2 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США – 49,98 грн (-5 коп) 

Курс євро

  • 1 євро – 44,76 грн (-3 коп)

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 10,37 грн (-2 коп)

Курс долара в банках

  • "ПриватБанк" – 40,60-41,20 грн
  • "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,75-41,35 грн
  • "Укрексімбанк" – 40,70-41,30 грн

Курс євро в банках

  • "ПриватБанк" – 44,15-45,15 грн
  • "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
  • "Укрсиббанк" – 44,40-45,30 грн
  • "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
  • "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
  • "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, у серпні на українців чекають додаткові виплатиРозміри виплат становлять від 450 до 3100 грн.

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