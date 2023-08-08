Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Офіційний курс валют на 8 серпня від Нацбанку.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 серпня. Вартість долара відносно гривні не змінилася.
Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.
Курс долара
- 1 долар США – 36,56 грн.
Курс євро
- 1 євро – 40,16 грн.
Курс злотого
- 1 польський злотий – 9,09 грн.
В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37,40 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,15 грн. Продають за 41,35 грн.
Курс долара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн
- "Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
- "Укрексімбанк" - 36,90 - 37,70 грн
- "Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн
- ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн
Курс євро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
- "Ощадбанк" – 40,75 - 41,75 грн
- "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн
- ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,93 - 9,17 грн
- "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
- "Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
- ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн
Нагадаємо, долар несподівано стрімко обвалився – купувати чи почекати.
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