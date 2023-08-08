Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 серпня. Вартість долара відносно гривні не змінилася.

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн.

Курс євро

1 євро – 40,16 грн.

Курс злотого

1 польський злотий – 9,09 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37,40 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,15 грн. Продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн

"Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн

"Укрексімбанк" - 36,90 - 37,70 грн

"Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн

ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,75 - 41,75 грн

"Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн

ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,93 - 9,17 грн

"Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн

"Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн

ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, долар несподівано стрімко обвалився – купувати чи почекати.

Читайте також: