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Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Курс валют на 8 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 8 серпня / Фото: pixabay.com / Фото: pixabay.com

Офіційний курс валют на 8 серпня від Нацбанку.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 серпня. Вартість долара відносно гривні не змінилася.  

Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін.

Курс долара

  • 1 долар США – 36,56 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 40,16 грн.

Курс злотого

  • 1 польський злотий – 9,09 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 37,25 грн. Купують за 37,40 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,15 грн. Продають за 41,35 грн.

Курс долара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,75 - 37,35 грн
  • "Ощадбанк" – 36,75 - 37,75 грн
  • "Укрексімбанк" - 36,90 - 37,70 грн
  • "Райффайзен Банк" - 36,80 - 37,70 грн
  • ПУМБ – 37,00 - 37,75 грн

Курс євро в банках:

  • "ПриватБанк" – 40,50 - 41,50 грн
  • "Ощадбанк" – 40,75 - 41,75 грн
  • "Райффайзен Банк" - 40,80 - 42,10 грн 
  • ПУМБ – 40,75 - 41,75 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,93 - 9,17 грн
  • "Ощадбанк" – 8,50 - 9,40 грн
  • "Райффайзен Банк" - 8,40 - 9,40 грн
  • ПУМБ – 8,80 - 9,30 грн

Нагадаємо, долар несподівано стрімко обвалився – купувати чи почекати.

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Дата публікації
Перегляди
143
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