Курс валют на 8 січня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 8 січня встановив офіційний курс долара на рівні 38,07 грн. Він зріс на 3 копійки.

Про це повідомляє сайт НБУ.

Євро здешевшав на 9 копійок і коштує 41,57 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,54 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 38,5 грн. Купують за 37,6 грн.

За євро в обмінниках пропонують 41,9 грн. Продають за 42,2 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,40 - 38,90 грн

"Ощадбанк" – 38,40 - 38,99 грн

"ПУМБ" – 38,50 – 39,30 грн

"Укрсиббанк" - 38,15 – 39,00 грн

"Укрексімбанк" - 38,30 – 39,00 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 42,00 - 43,00 грн

"Ощадбанк" – 42,10 - 42,95 грн

"ПУМБ" – 42,20 - 43,20 грн

"Укрсиббанк" - 41,80 - 42,95 грн

"Укрексімбанк" - 42,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,40 - 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 - 9,90 грн

"Укрексімбанк" - 9,45 - 9,80 грн

Як повідомлялося, курс валют в Україні перед Новим роком зробив стрибок угору. Чого очікувати від курсу валют на початку 2024 року – читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

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