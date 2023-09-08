Курс валют на 8 вересня: скільки коштують долар, євро та злотий

І євро, і злотий перед вихідними впали у ціні.

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 8 вересня. Вартість долара залишається стабільною від 21 липня 2022 року. Євро втратив ще 14 коп, а злотий - аж 19 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс євро

1 євро – 39,14 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 8,53 грн (-19 коп.).

Курс долара в банках:

"ПриватБанк" – 37,25 - 37,86 грн

"Ощадбанк" – 37,30 - 38,20 грн

"Укрексімбанк" – 37,35 - 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 - 38,25 грн

Курс євро банках:

"ПриватБанк" – 40,00 - 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,20 - 41,20 грн

"Укрексімбанк" – 40,40 - 41,40 грн

"ПУМБ" – 40,25 - 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,51 - 8,85 грн

"Ощадбанк" – 8,40 - 9,20 грн

"Укрексімбанк" – 8,65 - 9,05 грн

"ПУМБ" – 8,75 - 9,25 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 37,80 грн, купують за 38,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,80 грн, продають за 41,30 грн.

Нагадаємо, долар несподівано почав дешевшати. Помітна зміна тренду розпочалася 30 серпня. Експерти говорять, що "винуватцем" зміцнення гривні став Національний банк.

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