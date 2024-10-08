Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро зменшився аж на 11 коп. Злотий - також втратив 11 коп.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

Курс долара

1 долар США – 41,19 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,22 (-11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн

"Ощадбанк" - 45,05-46,00 грн

"ПУМБ" – 45,30-45,90 грн

"Укрсиббанк" – 45,00-45,90 грн

"Укрексімбанк" – 44,90-45,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн

"Ощадбанк" - 10,00-10,70 грн

"Укрексімбанк" - 10,35-10,60 грн

"ПУМБ" – 10,20-10,70 грн

Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.

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