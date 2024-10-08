Курс валют на 8 жовтня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар трохи опустився.
Національний банк встановив офіційний курс валют на вівторок, 8 жовтня. Долар додав 1 коп. Євро зменшився аж на 11 коп. Злотий - також втратив 11 коп.
Про це йдеться на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США – 41,19 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,22 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,46 (-11 коп.).
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" - 41,00-41,70 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "Укрсиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрексімбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,75-45,75 грн
- "Ощадбанк" - 45,05-46,00 грн
- "ПУМБ" – 45,30-45,90 грн
- "Укрсиббанк" – 45,00-45,90 грн
- "Укрексімбанк" – 44,90-45,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,38-10,53 грн
- "Ощадбанк" - 10,00-10,70 грн
- "Укрексімбанк" - 10,35-10,60 грн
- "ПУМБ" – 10,20-10,70 грн
Як повідомлялося, голова НБУ Андрій Пишний зробив прогноз того, що буде з курсом долара в жовтні. З його слів, українцям найближчим часом не варто очікувати змін у валютно-курсовій політиці.
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