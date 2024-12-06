Курс валют на 9 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Долар стрімко злетів догори.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 грудня. Перед вихідними долар, євро і злотий зросли в ціні.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 41,44 (-15 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 43,85 (+4 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,27 (+2 коп.)
Нагадаємо, українці зможуть отримати гроші на книжки. Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в застосунку "Дія". Всі українці, яким 2024-го виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 грн від держави на купівлю українських книжок.
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