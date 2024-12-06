Курс валют на 9 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 грудня. Перед вихідними долар, євро і злотий зросли в ціні.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,44 (-15 коп.)

Курс євро

1 євро – 43,85 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,27 (+2 коп.)

Нагадаємо, українці зможуть отримати гроші на книжки. Уряд ухвалив постанову про запуск "єКниги" в застосунку "Дія". Всі українці, яким 2024-го виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 грн від держави на купівлю українських книжок.

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