Курс валют на 9 квітня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 квітня. Вартість долара на 14 коп. більша за курс попереднього дня. Євро натомість додав у ціні 11 коп., а польський злотий - 4 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 38,98 грн (+14 коп.)

Курс євро

1 євро – 42,20 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,86 грн (+4 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 38,70 - 39,30 грн

"ПУМБ" – 38,80 - 39,30 грн

"Укрсиббанк" – 38,70 - 39,30 грн

"Укрексімбанк" – 38,80 - 39,40 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 - 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,10 - 42,70 грн

"Укрсиббанк" – 41,85 - 42,75 грн

"Укрексімбанк" – 42,15 - 42,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,74 - 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 - 9,99 грн

"Укрексімбанк" – 9,70 - 10,00 грн

Нагадаємо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин повідомив - тримати "під подушкою" чи продавати долар у квітні. З його слів, девальвація гривні не виявиться тривалою — і курс долара у квітні знову піде вниз.

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