Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американська валюта додасть у ціні 16 коп.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 липня. Так, долар, євро і злотий зростуть у ціні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 40,7 (+16 коп.)
Курс євро
1 євро – 44,07 (+19 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,3 (+6 коп.)
До слова, експерти пояснили ТСН.ua, що зараз відбувається на готівковому ринку валюти, чого очікувати від курсу цього тижня, продавати чи купувати готівкову валюту.
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