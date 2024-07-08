Курс валют на 9 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 липня. Так, долар, євро і злотий зростуть у ціні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,7 (+16 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,07 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,3 (+6 коп.)

До слова, експерти пояснили ТСН.ua, що зараз відбувається на готівковому ринку валюти, чого очікувати від курсу цього тижня, продавати чи купувати готівкову валюту.

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