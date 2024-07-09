Курс валют на 9 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта сильно зросла у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 липня. Долар додав аж 16 коп. Євро зріс на 19 коп. Злотий збільшився ще на 6 коп.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 40,70 грн (+16 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 44,07 грн (+19 коп.)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,30 грн (+6 коп.)
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 40,39-40,99 грн
"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн
"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн
"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн
"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн
"Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн
"Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн
"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
"Укрексімбанк" – 10,15-10,40 грн
Як повідомлялося, українці отримають грошову допомогу до 3 тис грн. Так, до Дня Незалежності України ветерани війни та деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу.
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