Курс валют на 9 липня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 9 липня. Долар додав аж 16 коп. Євро зріс на 19 коп. Злотий збільшився ще на 6 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 40,70 грн (+16 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,07 грн (+19 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,30 грн (+6 коп.)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,39-40,99 грн

"ПУМБ" – 40,50-40,99 грн

"Укрсиббанк" – 40,35-40,95 грн

"Укрексімбанк" – 40,35-40,95 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 43,45-44,45 грн

"ПУМБ" – 43,80-44,40 грн

"Укрсиббанк" – 43,45-44,45 грн

"Укрексімбанк" – 43,70-44,50 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,19-10,36 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрексімбанк" – 10,15-10,40 грн

Як повідомлялося, українці отримають грошову допомогу до 3 тис грн. Так, до Дня Незалежності України ветерани війни та деякі категорії громадян можуть отримати грошову допомогу.

Читайте також:

Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин! Що саме зміниться?