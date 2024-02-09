Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 лютого. Вартість долара – 37,57 - це на 2 коп. менше за курс напередодні. Євро тим часом зменшився ще на 9 коп.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 37,57 грн (+4 коп.)

Курс євро

1 євро – 41,40 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 9,31 грн (0 коп.).

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 - 38,00 грн

"Ощадбанк" – 37,55 - 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" - 37,50 - 38,05 грн

"Укрексімбанк" - 37,35 – 38,05 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 40,30 - 41,30 грн

"Ощадбанк" – 40,35 - 41,30 грн

"ПУМБ" – 41,00 - 41,60 грн

"Укрсиббанк" - 40,40 - 41,30 грн

"Укрексімбанк" - 49,55 - 41,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,28 - 9,67 грн

"Ощадбанк" – 9,00 - 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 - 9,70 грн

"Укрексімбанк" - 9,15 - 9,50 грн

В обмінниках долар продають у середньому за 38,50 грн. Купують за 37,50 грн. За євро в обмінниках пропонують 41,50 грн. Продають за 42,00 грн.

Як повідомлялося, Нацбанк готує обмеження для переказів на картку та переказів готівки через термінали самообслуговування. У такий спосіб планується подолати проблему тіньових платежів, пов’язаних із ухиленням від сплати податків.

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