Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро додали у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 серпня. Долар здорожчав на 1 коп. Євро додав у ціні 4 коп, а злотий - залишився без змін.

Про це повідомили в НБУ.

Курс долара

1 долар США – 49,99 грн (+1 коп)

Курс євро

1 євро – 44,80 грн (+4 коп)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп)

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,40 грн

"Укрсиббанк" – 40,65-41,25 грн

"Укрексімбанк" – 40,65-41,25 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн

"ПУМБ" – 44,80-45,30 грн

"Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн

"Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,60 грн

"Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, яким буде курс долара у першій половині серпня. З його слів, упродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.

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