Курс валют на 9 серпня: скільки коштують долар, євро і злотий

Долар і євро додали у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 9 серпня. Долар здорожчав на 1 коп. Євро додав у ціні 4 коп, а злотий - залишився без змін.
Про це повідомили в НБУ.
Курс долара
- 1 долар США – 49,99 грн (+1 коп)
Курс євро
- 1 євро – 44,80 грн (+4 коп)
Курс злотого
- 1 польський злотий – 10,37 грн (0 коп)
Курс долара в банках
- "ПриватБанк" – 40,65-41,25 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,40 грн
- "Укрсиббанк" – 40,65-41,25 грн
- "Укрексімбанк" – 40,65-41,25 грн
Курс євро в банках
- "ПриватБанк" – 44,20-45,20 грн
- "ПУМБ" – 44,80-45,30 грн
- "Укрсиббанк" – 44,35-45,25 грн
- "Укрексімбанк" – 44,40-45,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,41-10,57 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,60 грн
- "Укрексімбанк" – 10,25-10,55 грн
Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий повідомив, яким буде курс долара у першій половині серпня. З його слів, упродовж наступних трьох тижнів на ринку спостерігатиметься відносне затишшя: всі курсові процеси можуть статися в межах нового валютного коридору у 40,7-41,7 грн за долар.
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