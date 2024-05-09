Курс валют на 9 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Національний банк України на 9 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,38 грн. Він підвищився на 9 копійок.

Про це повідомили в НБУ.

Євро тим часом зріс на 1 копійку і коштує 42,31 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,82 грн.

В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 39,75 грн.

За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.

Курс долара в банках

"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн

"ПУМБ" – 39,30-39,80 грн

"Укрсиббанк" – 39,25-39,85 грн

"Укрексімбанк" – 39,20-39,80 грн

Курс євро в банках

"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн

"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн

Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність. На чому тепер можна заробити від травня до липня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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