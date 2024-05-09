Курс валют на 9 травня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюта здорожчала.
Національний банк України на 9 травня встановив офіційний курс долара на рівні 39,38 грн. Він підвищився на 9 копійок.
Про це повідомили в НБУ.
Євро тим часом зріс на 1 копійку і коштує 42,31 грн. Офіційний курс польського злотого становить 9,82 грн.
- В обмінниках долар продають у середньому за 39,9 грн. Купують за 39,75 грн.
- За євро в обмінниках пропонують 42,7 грн. Продають за 42,85 грн.
Курс долара в банках
"ПриватБанк" – 39,25-39,85 грн
"ПУМБ" – 39,30-39,80 грн
"Укрсиббанк" – 39,25-39,85 грн
"Укрексімбанк" – 39,20-39,80 грн
Курс євро в банках
"ПриватБанк" – 41,90-42,90 грн
"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
"Укрсиббанк" – 42,05-42,95 грн
"Укрексімбанк" – 42,20-43,00 грн
Курс злотого в банках
"ПриватБанк" – 9,75-9,95 грн
"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
"Укрексімбанк" – 9,65-9,95 грн
Як повідомлялося, на валютному ринку України - стабільність. Курс долара завмер. Експерти прогнозують валютну стабільність. На чому тепер можна заробити від травня до липня - читайте у матеріалі ТСН.ua.