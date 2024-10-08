Курс валют на 9 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Європейська і польська валюти несуттєво додадуть у ціні.
Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 жовтня. Так, долар втратить у ціні, водночас євро і злотий дещо здорожчають.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,17 (-2 коп.)
Курс євро
1 євро – 45,24 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,5 (+4 коп.).
До слова, в НБУ повідомили, що Україні прискорилася споживча інфляція, і пояснили, що відбувається з цінами.
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