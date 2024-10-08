Курс валют на 9 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Європейська і польська валюти несуттєво додадуть у ціні.

Національний банк встановив офіційний курс валют на середу, 9 жовтня. Так, долар втратить у ціні, водночас євро і злотий дещо здорожчають.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США – 41,17 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,24 (+2 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий – 10,5 (+4 коп.).

До слова, в НБУ повідомили, що Україні прискорилася споживча інфляція, і пояснили, що відбувається з цінами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.